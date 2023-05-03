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Beyoğlu'nda metruk binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü

Giriş: 03.05.2023 - 06:57 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısı yandı
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısı yandı
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DHA

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Abdülhakhamit Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında 5 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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