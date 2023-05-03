Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısı yandı

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Abdülhakhamit Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında 5 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.