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Beyoğlu'nda 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine yandı

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aynı binada 4 yıl önce de yangın çıktığı ve 2 kişinin öldüğü öğrenildi

Giriş: 19.12.2022 - 04:14 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu'nda 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine yandı
AA

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu'nda, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

AA'nın haberine göre; söz konusu binada dört yıl önce çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Önder, yangın çıkan metruk binanın evsiz kişiler tarafından kullanıldığını belirterek, şunları söyledi: "Evimizin karşısındaki boş metruk binada yangın çıktı. Dört sene öncede yangın çıkmıştı. İçinde kalan evsizler tahmin ediyorum ısınmak için ateş yakmışlar. Onun için yangın çıktı. Dört sene önceki yangından sonra da burada evsizler kalmaya devam ediyor."

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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