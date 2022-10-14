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Beyoğlu, Murat Boz konseri saat kaçta ve nerede? Murat Boz konseri ücretsiz mi?

Beyoğlu Murat Boz konseri saat kaçta ve nerede? Murat Boz konseri ücretsiz mi?

Murat Boz hayranları konserlerini yakından takip ediyor. Müzikseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen konserler hız kesmeden devam ediyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz sevenleriyle buluşuyor. Galataport İstanbul, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca sevilen şarkıcılar konser verecek. Festivalin 14. gününde Murat Boz sahne alacak. Murat Boz konserine gitmek isteyenle konserin saat kaçta ve nerede olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…

14.10.2022 - 16:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Festivaller kapsamında düzenlenen konserler müzikseverler tarafından büyük bir coşkuyla takip ediliyor. Türkiye'nin en çok beğenilen ve dinlenilen şarkıcıları konserlerde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Her gün başka bir şarkıcının yer aldığı festivalde bugün konser verecek isim ise Murat Boz olacak. Murat Boz 14 Ekim'de Beyoğlu'nda hayranlarıyla buluşacak. Peki, Beyoğlu, Murat Boz konseri saat kaçta?  14 Ekim Galataport Murat Boz konseri nerede, ücretsiz mi?

  • BEYOĞLU, MURAT BOZ KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Beyoğlu Murat Boz konseri 14 Ekim Cuma günü yani bugün gerçekleşecek. Konser saat 20.30'da Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı Açık Hava Sahnesi'nde yapılacak.

  • Konser alanı açık adresi ise tam olarak şöyle; Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 102.

  • KONSER ÜCRETLİ Mİ ÜCRETSİZ Mİ?

    14 Ekim Murat Boz konseri ücretsiz olacak. Konsere tüm vatandaşlar davetlidir.

    Beyoğlu diğer konserleri ise şu şekilde;

    14 Ekim Cuma: Murat Boz

    15 Ekim Cumartesi: Bengü

    16 Ekim Pazar: Goran Bregoviç

    17 Ekim Pazartesi: Kenan Doğulu

    19 Ekim Çarşamba: Burhan Öcal

    20 Ekim Perşembe: Murat Dalkılıç

    21 Ekim Cuma: Ziynet Sali

    22 Ekim Cumartesi: Berkay

    23 Ekim Pazar: Merve Özbey

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