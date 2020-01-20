Beyoğlu Kültür Yolu Planı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanatın başlangıç noktası yapma hedefiyle hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanı turizm açısından daha değerli hale getirme ve kültür ve sanatın başlangıç noktası yapma hedefiyle hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı. Galata Kulesi önünde bir açıklama yapan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Galataport'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti ve 5 Nisan'da ilk geminin yanaşarak, Galataport'un faaliyete geçeceğini söyledi.

Galataport'un faaliyete geçmesiyle beraber, başta Karaköy olmak üzere bu hat üzerinde turizmde çok ciddi, ek bir canlanma oluşacağını aktaran Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı uzun zamandır hazırlıyoruz. Bu bağlamda bu meydanda bazı kamulaştırmalar yapacağız. Galata Kulesi ve bulunduğu meydan aslında İstanbul'un ilk meydanı. Burası bir Ceneviz Kulesi ve Ceneviz Meydanı olarak da adlandırılıyor. Ama maalesef daha sonra bazı aykırı yapılaşmalarla meydan olma özelliğini kısmen kaybetmiş. Bu aykırı yapılaşmalarda kamulaştırma süreci başlatıp meydana tekrar eski özelliklerini kazandıracağız."

Galata Kulesi meydanının sadece turizm ile anılmasını istemediklerine işaret eden Mehmet Nuri Ersoy sözlerine şöyle devam etti; "Kültür ve sanatla da ön plana çıkmasını istiyoruz. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlükler, özellikle güzel sanatlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri, yıl boyunca burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Meydanın sadeleştirilmesi ve büyütülmesinden sonra Doğan Apartmanı'nın oradan sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla, Tünel'e doğru bir yokuştan, eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin oradan çıkış yapacağız. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde de bir proje başlatıyoruz. Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi haline getiriyoruz. Bu merkezin altında bir tiyatro salonu, bir de küçük bir sinema salonu var. Onlarla ilgili çok kısa sürede ihaleye çıkıp restorasyonunu tamamlayacağız. Hem her gün tiyatro eserlerinin sergilenmesi hem de başta çocuklar için etkinlikler olmak üzere, kısa metrajlı sanatsal filmlerin gösterileceği bir sinema salonunu orada hayata geçireceğiz. Üzerinde de özellikle özel galerilere kullandırmak üzere çok amaçlı bir salonu hayata geçireceğiz. Böylece yokuşu da canlandırarak buradan başlayan yaya trafiğini Tünel'e bağlamış olacağız."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin de bu yıl içerisinde hayata geçirileceğini vurgulayarak, bu konuda ise "Galataport'tan başlayıp, Galata Kulesi'nden Tarık Zafer Tunaya'dan Beyoğlu'na bağlanmış, Beyoğlu Kültür Yolu'nu takip ederek Atlas Pasajı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlamış olacağız. Böylelikle Kültür Yolu'nu aktif bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Özellikle maalesef uzun zamandır dokunulmamış çok zor durumda olan tarihi binalar var. Bunların sahipleriyle de görüşüp uzun süreli kiralamalar karşılığında bunlara da restorasyon projeleri hazırlıyoruz. Bunların tamamını sadece kültür ve sanat amaçlı olarak başta İstanbul olmak üzere Türk halkının kullanımına kazandıracağız. Özellikle bu meydan biliyorsunuz turizm açısından çok çok değerli. Kültür ve sanata yaptığımız yatırımlar turizm olarak da fazlasıyla bize geri dönüyor. Bu amaçla da bu meydanda Vakıflar'a ait bu tarz binaları -mülkiyetleri biliyorsunuz Vakıflar'a ait- Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu proje dahilinde işletmeye başlayacağız. İşletmelerini devralacağız Bakanlık olarak ve hem turizm hem kültür sanat olarak projeyi sonuçlandırıp halkımızın kullanımına açacağız" dedi.