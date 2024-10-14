Beyoğlu ile Mannheim kardeş şehir oldu

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İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, Almanya'nın Mannheim Belediyesi ile "Kardeş Şehir" anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Mannheim Belediye Başkanı Christian Specht ve Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Halis Yeşilbaş düzenlenen törenle imzaladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı tören, Mannheim'deki Luisenpark'ın Yeni Park Merkezi'nde gerçekleştirildi. İmzalanan ortaklık anlaşmasının ardından İkiz Şehirler Bahçesi'nde Beyoğlu işbirliğiyle tasarlanan bahçe alanının açılışı yapıldı.

İki şehrin son 16 yılda kültür, çevre, kentsel hizmetler ve afet yardımı alanlarında bir çok ortak proje gerçekleştirdiğini belirten Mannheim Belediye Başkanı Christian Specht, "Bu anlaşmada Türkiye ile aile bağı bulunan çok sayıda belediye çalışanının da büyük katkısı oldu. Kardeş Şehir olmamız yeni iş birliği fırsatlarının önünü açacak, dostluğumuzu daha da pekiştirecektir" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney adına Mannheim ile kardeş şehir anlaşmasını imzalayan Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Halis Yeşilbaş da 2011 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın kültür, sanat, eğitim ve turizm gibi birçok alanda iş birliğinin önünü açtığını ifade ederek, "Mannheim ile 13 yılı aşkın süredir devam eden bu güçlü bağımızın kardeş şehir anlaşmasıyla taçlandırılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.