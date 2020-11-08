Meşhur Beyoğlu çikolotasını aslında evinizde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Kendi damak tadınıza göre Beyoğlu çikolotası yapabilirsiniz.

BEYOĞLU ÇİKOLOTASI NASIL YAPILIR? BEYOĞLU ÇİKOLOTASI TARİFİ

Fındık

Fıstık

Kuru üzüm

Bitter çikolata

Sütlü çikolata

Düz bir tepsiye yağlı kağıt koyuyoruz.

Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyoruz.

Çikolatalarımız eridikten sonra fındık, fıstık, kuru üzüm vs. hangi malzemeyi istiyorsak benmari kabımızın içine atıp karıştırıyoruz.

Bir süre sonra soğumaya başlayacaktır.

Yağlı kağıdın üzerine küçük topaklar halinde koyup buzdolabında soğutuyoruz.

BENMARİ USÜLÜ ERİTME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Isıya dayanıklı bir kabı yarısını geçmeyecek şekilde su ile doldurun.

Kabın içine dibi suya değmeyecek şekilde ilkinden biraz daha küçük ve yine ısıya dayanıklı ikinci bir kap koyun.

Üstteki kabın içine pişirilecek ya da eritilecek besini koyun.

Kabı ocağa koyun, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirme/eritme işlemi yapın.