Beyoğlu Belediyesi'nden o iddialara yalanlama

Beyoğlu Belediyesi "Mülkiyeti Fransa’ya ait binaya el koydu" haberlerini yalanladı.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Beyoğlu Belediyesi mülkiyeti Fransa’ya ait binaya el koydu" haberleri yalan ve asılsızdır.

Hukuksuz olarak işgal edilen bina İstanbul Defterdarlığı Kayyım Başlanlığı tarafından ve mahkeme kararıyla tahliye edilerek kamunun yararına sunulmaktadır.