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        Haberler Yaşam Beyninizin baskın tarafını keşfedin: İlk gördüğünüz hayvan kişiliğinizi belirliyor

        Beyninizin baskın tarafını keşfedin: İlk gördüğünüz hayvan kişiliğinizi belirliyor

        Testler, insanların kişiliklerini, tercihlerini veya yeteneklerini ölçmek için kullanılan araçlardır. Bu testlerin türüne göre ölçtüğü durum değişebilir. İşte, sizin için gördüğünüz ilk hayvana göre kişiliğinizi ortaya çıkartan psikolojik test!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 14:52 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:52
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        • 1

          Psikobiyolog ve Nobel Ödülü sahibi Roger W. Sperry, beynin 2 yarıküresinin (sol ve sağ) farklı çalıştığını ve düşünme biçiminizin hangi tarafın baskın olduğuna bağlı olduğunu buldu. Araştırmasına dayanarak kişilik özelliklerinizi belirleyebilecek çok sayıda test var. İşte, bu testlerden birisine dair detaylar...

        • 2

          Fotoğrafa hızlıca bir göz atın. İlk önce hangi hayvanı görüyorsunuz?

        • 3

          BİR KAPLANIN BAŞI

          Eğer bir kaplanın başını ilk önce görüyorsanız beyninizin sol yarısı, sağa göre daha aktif olabilir. Yani siz analitik bir insansınız, hedef odaklı ve organize davranıyorsunuz. Bir problemle karşılaştığınızda ise mantıklı, hesaplayıcı ve objektif olmaya eğilimlisiniz.

        • 4

          Ancak bazen verdiğiniz karar üzerine çok düşündüğünüz için bu kararın kesin doğru olduğu yanılgısına kapılabiliyorsunuz bu yüzden arada başkalarının görüşlerini de dinlemeniz gerektiğini öğrenmeniz gerekebilir.

        • 5

          KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZ

          Planlı: Genellikle tüm işlerinizi veya rutininizi planlamaya yatkınsınız.

          Kesin: Açık, belirlenmiş hedefleriniz var ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol konusunda netsiniz.

          Rasyonel: Duygularınız hedeflerinize ulaşmanıza engel olmaz.

          Gerçekçi: Dünyaya oldukça gerçekçi bir perspektiften bakıyorsunuz. İçerisinde masallara yer olmadığından daha ulaşılabilir hedefler koyuyorsunuz.

          Mantıksal: Matematik ve bilim gibi alanlarda yeteneğiniz olabilir.

        • 6

          ASILI DURAN BİR MAYMUN

          İlk önce gördüğünüz hayvan bir maymunsa beyninizin sağ kısmına daha yatkınsınız demektir. Yani yenilikçi fikirlerle dolu, yaratıcı bir insansınız. Bir sorunla karşılaştığınızda eleştirel düşünceden çok sezgilerinize (ki çoğu zaman doğrudur) güvenirsiniz.

        • 7

          Hayatınızda attığınız her adımın size bir ders olduğunu, kaybetmenin bile hedeflerinize ulaşma yolunda atılmış bir adım olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Sizin için yolculuk hedeften daha önemlidir. Hayalperest olduğunuz için çoğu zaman kendi hayal dünyanızda kaybolursunuz.

        • 8

          KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZ

          Dürtüsel: Bir şeyleri kendiliğinden yaparsınız, genelde planlı olmaz akış içerisinde gerçekleşebilir.

          Duygusal: Pek çok şeyi önemsersiniz. Düşünmeye zaman harcıyorsunuz ve duygulara göre hareket ediyorsunuz.

          Yaratıcı ve sanatsal: Müzik, sanat ve diğer yaratıcı disiplinlerde yetenekli olabilirsiniz.

          Sezgisel: Yapılacaklar listesi yapmazsınız ve kural kitabına uymazsınız. Sorunları sezgisel olarak çözmeniz daha olasıdır.

          Hayalperest: Çok fazla hayaliniz var ve bu hayalleri gerçekleştirmek için çaba harcıyorsunuz, ayrıca kendi hayal dünyanızda yaşamayı seviyor olabilirsiniz.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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