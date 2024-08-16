Neden abur cubur yemeyi bu kadar çok seviyoruz? Tat, duygu ve bağımlılığın kesiştiği nokta!
Lezzetli ama sağlıksız yiyeceklerin cazibesi, sadece damak tadımızla sınırlı değil. Beynimizdeki ödül sistemi, bu yiyeceklerin tadına bağımlı hale gelmemize yol açarak onları vazgeçilmez kılıyor. Peki, neden bu yiyeceklere karşı koymak bu kadar zor?
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Sağlıksız yiyeceklerin cazibesi, beynimizin derinlerinde yatan biyolojik ve psikolojik mekanizmalarla bağlantılı. Tat, duygu ve bağımlılığın kesiştiği bu noktada, kendimizi sık sık lezzet tuzağında bulmamız kaçınılmaz hale geliyor. Bu tuzağın arkasında yatan nedenleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte detaylar!
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İYİ GELMEYECEĞİNİ BİLİYOR OLMAMIZ PARADOKSU
Hamburger, cips ve patates kızartması yiyebileceğimiz en sağlıksız yiyeceklerden bazıları olarak bilinmesine rağmen, özellikle kentsel alanlarda birçok lokantada ve fast food mekanında hala en çok aranan yiyeceklerdir. Bize iyi gelmeyeceğini bildiğimiz yiyecekleri sevme/isteme eğiliminde olmamız ama yine de onları yemekten vazgeçemiyor gibi görünmemiz paradoksal değil mi?
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TATLARI ÇOK SEVİLİYOR
İster inanın ister inanmayın, çevremizdeki inanılmaz sayıda insan genellikle en çok abur cubur yemek ister. Bunun arkasında birkaç neden var. Birincisi, abur cuburlar çok fazla şeker içerir.
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'Şeker' kelimesini genellikle çaya, süte ve bir dizi başka yiyeceğe tatlı olması için koyduğumuz beyaz pudralı şeyle (veya küçük kristallerle) ilişkilendiririz, ancak bu beyaz toz aslında sükroz adı verilen sadece bir şeker türüdür. Tadı tatlı olan ya da olmayan (ama çoğu tatlıdır) başka birçok şeker türü de vardır.
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Abur cuburlar çok fazla ilave şeker, bir ton kalori ve önemli miktarda trans ve doymuş yağ içerir. Ayrıca, vitamin, mineral ve lif içeriği düşüktür. Derin yağda kızartılmış yiyeceklerin tadı yumuşak yiyeceklerden daha iyidir ve büyüdükçe bu yiyeceklere 'bağlanma' eğiliminde oluruz.
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"RAHATLATICI GIDALAR"
Bu tür şeker yüklü, yağlı yiyecekler beyinde dopamin ve oksitosin adı verilen ve kişide rahatlama, zevk ve keyif hissi uyandıran bazı nörotransmitterlerin salgılanmasına neden olur. Bu nedenle bu tür gıdalara (kek, pasta, hamburger gibi şeker ve yağ oranı yüksek gıdalar) 'rahatlatıcı gıdalar' denir.
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ÇEKİCİ GÖZÜKÜYORLAR, YEME İSTEĞİ UYANDIRIYORLAR
Abur cuburun popülaritesi görsel çekiciliğine de bağlanabilir. Üreticiler, abur cuburların tüketicilere, özellikle de çocuklara daha çekici görünmesini sağlamak için renk katkı maddeleri (canlı ve doygun renkler kullanırlar) koyarlar.
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Bir şeyin rengini sağlık düzeyi ile ilişkilendirme eğilimindeyiz. Eski zamanlardan beri insanlar parlak renkli yiyecekleri çok kalori içeren ve bağışıklık sistemlerini güçlendiren bir şeyle ilişkilendirmeye başladılar. Bir düşünün, parlak kırmızı bir elma bize neden soluk bir elmadan daha çekici geliyor?
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ÇOK YEMEYE PROGRAMLANMIŞIZ
Tarih öncesi insanlar, her gün karşılaştığımız çok çeşitli gıda maddelerine bu kadar kolay erişemiyorlardı.
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Temel besin maddelerini (karbonhidratlar, tuzlar, yağlar vb.) bizim kadar kolay temin etme rahatlığına sahip değillerdi. Bu yüzden, hayatta kalmak ve kendilerini zorlu doğa koşullarından korumak için mümkün olduğunca çok yemeyi alışkanlık haline getirdiler.
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Bugün de aynı şeyi yapıyoruz; eski atalarımızdan miras aldığımız 'mağara zihniyeti', ne kadar acımasızca yersek yiyelim, kalorisi ve şekeri yüksek yiyeceklere asla yeterince sahip olamamamızı sağlıyor. Bunun anlamı, evrimsel açıdan genetik olarak ihtiyacımızdan fazlasını yemeye programlanmış olduğumuzdur.
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RUH HALİNİN DÜZENLİ ABUR CUBUR YEME İSTEĞİNE BİR ETKİSİ VAR MI?
Stresli olduğumuzda, vücudumuz tepki olarak kortizol adı verilen bir hormon üretir. Kortizol, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasına yardımcı olmak üzere vücut hücreleri tarafından enerji olarak kullanılabilmesi için kandaki şeker içeriğini artırır.
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Ayrıca, açlığı da arttırdığı tespit edilmiştir. Stresli olduğumuzda istemeden de olsa şeker, yağ ve karbonhidrat oranı yüksek, yani sağlıksız gıdaları tercih etmemizin nedeni budur.
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Çok fazla abur cubur yemenin sonucu, çok hızlı bir şekilde sindirilerek şeker ve kolesterol seviyelerinde artışa yol açmasıdır; ancak bu durum obezite, diyabet, kardiyovasküler bozukluklar ve diğer birçok kronik sağlık sorunu gibi bir dizi ciddi duruma dönüşebilir.
Kaynak: Science ABC