'Şeker' kelimesini genellikle çaya, süte ve bir dizi başka yiyeceğe tatlı olması için koyduğumuz beyaz pudralı şeyle (veya küçük kristallerle) ilişkilendiririz, ancak bu beyaz toz aslında sükroz adı verilen sadece bir şeker türüdür. Tadı tatlı olan ya da olmayan (ama çoğu tatlıdır) başka birçok şeker türü de vardır.