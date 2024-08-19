Beylikova'da bağlantı yolu yapımı

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Eskişehir'in Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Yusuf Baykara, Yalınlı-Doğrul termal havuzları ve mesire alanının bağlantı yolu çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri ekiplerini ziyaret etti.

"YOLUN ALTYAPISI TAMAMLANIYOR" Başkan Karabacak, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Beylikova ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Karabacak, "Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri ekipleri tarafından Yalınlı-Doğrul termal havuzları ve mesire alanının bağlantı yolunun yapımı gerçekleştiriliyor. Daha önce tarla yolu olarak kullanılan ve bakımsız olan bu yolun altyapısı tamamlanıyor. Yolun altyapısının oturmasının ardından asfaltlama işlemi yapılacaktır" dedi. REKLAM

7 METRE GENİŞLİĞİNDE OLACAK Ayrıca, Mihallıççık Yunusemre'den Beylikova ilçesine bağlanan yolun Yalınlı köyü bölümünde genişletme çalışmaları devam ediyor. Yunusemre, Adahisar, Cilbirt, Yalınlı, Yeniyurt, Emircik ve Beylikova’dan geçen 33 kilometrelik yol, 7 metre genişliğinde olacak şekilde sıcak asfaltla kaplanacak. Başkan Karabacak, bu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce'ye, Yol İşleri Daire Başkanı Niyazi Solak(a ve emeği geçen Büyükşehir personeline teşekkür etti.