Scooter deposunda korkutan yangın!

Beylikdüzü’nde elektrikli scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın 08.00 sıralarında Beylikdüzü Beysan Sanayi sitesindeki 4 katlı iş yerinde çıktı. Elektrikli scooter üretiminin yapıldığı iş yerinin deposunda bulunan bataryalarda patlama meydana geldi. Ardından depo kısmında yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman kaplayan depoya giren ekipler yangının merkezine ulaşarak alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybının olmadığı bildirildi.