Değerleme platformu verilerine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde satılık konutların ortalama brüt alanı 125 m2, ortalama minimum ve maksimum birim metrekare fiyatları 1.372–4.102 TL, ortalama konut fiyatı 302.875 TL, konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi ise 21 yıl olduğu belirtildi

İlçede 1+1’den 6+1’e kadar farklı seçeneklerde konut tipleri bulunduğu, kiralık konutlara ise Endeksa verilerine göre ortalama brüt alan 125 m2, ortalama birim kira 10,57 TL/m2 olarak ölçüldü.

Konut fiyatlarının son 1 yıl içinde ortalama olarak yüzde 1.03 değer kaybettiği Beylikdüzü’nde konutta en fazla değer artışı yaşanan mahalleler Marmara, Barış, Dereağzı, Adnan Kahveci ve Gürpınar olarak sıralandı.