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        Haberler Gündem Beylikdüzü’nde kaldırıma el bombasının bırakılma anı kamerada

        Beylikdüzü’nde kaldırıma el bombasının bırakılma anı kamerada

        Beylikdüzü'nde kaldırıma bırakılan el bombası görünümündeki cisim, paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından alınan cisim, incelenmek üzere emniyete götürüldü. El bombası görünümlü cismin bırakılma anı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:09
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        Beylikdüzü'nde kaldırıma el bombası bırakıldı
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        Beylikdüzü'ndeki olay, Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar tarafından kaldırım üzerinden el bombası görünümlü bir cisim bırakıldı.

        Durum polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı ekipleri tarafından özel kıyafet ile yaklaşılan ve el bombası şüphesi taşıyan cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan şüpheli cismin kaldırıma bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın elindeki cismi kaldırıma bırakarak uzaklaştığı görüldü.

        Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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