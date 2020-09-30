Salon: Burhan Felek

Hakemler: Sadettin Kıral, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Nazlı Polat)

Türk Hava Yolları: Ada Germen, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak Aydınlar (Saniye Merve Dalbeler Aslan)

Setler: 10-25, 11-25, 10-25

Süre: 57 dakika (17, 20, 20)