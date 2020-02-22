Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun

BeylikdüzüVoleybolİhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)

FenerbahçeOpet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Kestirengöz, Beliz Başkır, Bahar Guidetti, Melis Yılmaz, Sıla Çalışkan, İpar Kurt)

Setler: 6-25, 8-25, 11-25

Süre: 54 dakika (16, 18, 20)

Günün diğer maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.