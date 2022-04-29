Beylikdüzü sahilinde yol çöktü!

Çökme sırasında sahil bölümünde kimsenin olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çöken noktanın çevresine duba koyarak önlem aldı.

Yaklaşık 50 metre arayla farklı noktalarda çöken yol, havadan görüntülendi.