Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, sabah 08:30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için sahile gelen yabancı uyruklu bir şahıs, köpeğinin ısrarları havlaması üzerine sahil şeridine indi. Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs poşet içerisindeki bebeği fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cenaze üzerinde incelemelerine başladı. Yapılan ilk incelemelerde henüz göbek bağının düşmemiş yeni doğmuş bir bebek olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.