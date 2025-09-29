Beylikdüzü nerede? Beylikdüzü hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Beylikdüzü hangi şehirde?" veya "Beylikdüzü hangi ilde?" sorularının cevabı, Türkiye'nin en kalabalık metropolü olan İstanbul'dur. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Beylikdüzü, 2008 yılında Büyükçekmece ilçesinden ayrılarak kendi başına bir ilçe statüsü kazanmıştır. "Beylikdüzü hangi bölgede?" sorusunun coğrafi yanıtı ise, İstanbul'un tamamı gibi Marmara Bölgesi'dir. Ancak Beylikdüzü'nü özel kılan, İstanbul'un tarihi merkezine (Sultanahmet, Taksim gibi) görece uzak, ancak ana ulaşım arteri olan E-5 (D-100) Karayolu üzerinde stratejik bir konumda bulunmasıdır.

BEYLİKDÜZÜ KONUMU NEDİR?

REKLAM advertisement1

"Beylikdüzü konumu nedir?" sorusunu yanıtlarken, ilçenin komşularına ve coğrafi özelliklerine bakmak gerekir. Beylikdüzü, İstanbul'un batı koridorunda yer alır. İlçenin doğusunda Avcılar, kuzeyinde Esenyurt, batısında ise bir dönem parçası olduğu Büyükçekmece ilçeleri bulunur. Güney cephesi ise tamamen Marmara Denizi'ne bakmaktadır. Bu durum, ilçeye yaklaşık 12 kilometrelik bir sahil şeridi kazandırır.

REKLAM

Coğrafi olarak Beylikdüzü, adından da anlaşılacağı gibi, nispeten düz ve hafif engebeli bir plato üzerinde yer alır. Bu düzlük, planlı şehirleşme ve geniş bulvarların inşası için büyük bir avantaj sağlamıştır. İlçenin en bilinen ve en hareketli aksı, onu bir baştan bir başa kateden E-5 Karayolu'dur. Nüfusun ve ticari hayatın büyük bir bölümü bu ana arterin çevresinde (Cumhuriyet, Barış, Büyükşehir, Adnan Kahveci mahalleleri gibi) yoğunlaşmıştır. Sahile doğru inildikçe (Yakuplu, Gürpınar, Kavaklı mahalleleri) ise daha sakin, yatay mimarinin ve balıkçı limanlarının bulunduğu bir doku göze çarpar.

BEYLİKDÜZÜ'NÜN ULAŞIM OMURGASI Beylikdüzü'nün konumu ve kaderini belirleyen en önemli faktör ulaşımdır. İlçenin gelişimindeki kilit rolü, Metrobüs hattı oynamıştır. Metrobüs, Söğütlüçeşme'den (Anadolu Yakası) başlayan ve İstanbul'u doğu-batı ekseninde kesintisiz bağlayan bir hızlı otobüs sistemidir. Bu hattın son durağının "Beylikdüzü Sondurak / TÜYAP" olması, ilçeyi şehrin merkezi iş alanlarına (Mecidiyeköy, Zincirlikuyu) doğrudan bağlamıştır. Bu sayede, Beylikdüzü'nde ikamet edip şehrin farklı noktalarında çalışan on binlerce kişi için hızlı ve (trafiğe takılmayan) bir ulaşım alternatifi doğmuştur. Metrobüs'e ek olarak, E-5 Karayolu üzerinden geçen çok sayıda İETT otobüsü ve minibüs hattı, ilçeyi Bakırköy, Yenibosna, Avcılar gibi ara merkezlere bağlar. TEM Otoyolu'na ise Esenyurt üzerinden Hadımköy bağlantısıyla erişim sağlanabilir. Ayrıca, ilçenin Yakuplu sahilinde bulunan "West İstanbul Marina", özel yatlar ve tekneler için modern bir liman hizmeti sunarak deniz yoluyla erişime de farklı bir boyut katmıştır. REKLAM TARİHDEN GÜNÜMÜZE BEYLİKDÜZÜ Bugünün modern binaları ve AVM'leriyle bilinen Beylikdüzü, yakın bir tarihe kadar İstanbul'un tarım ve sayfiye alanıydı. Bölgenin eski adları Bizans döneminden kalma "Anarşa" ve "Gardan" (bazı kaynaklarda Gürpınar'ın eski adı) olarak bilinir. Osmanlı döneminde bir tarım alanı ve padişahların avlak bölgesi olan bu topraklar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu kırsal karakterini korumuştur.

İlçenin kaderini değiştiren ana olay, 1999 Marmara Depremi'dir. Bu trajik olay sonrası, İstanbul'un eski ve riskli yapı stoğundan kaçan insanlar için zemin güvenliği ve yeni binalar sunan bölgeler cazip hale gelmiştir. Beylikdüzü, bu dönemde TOKİ (Toplu Konut İdaresi) ve özel sektör tarafından geliştirilen büyük ölçekli konut projelerinin merkezi olmuştur. Hızla artan nüfus, yeni yolları, hastaneleri, okulları ve alışveriş merkezlerini de beraberinde getirmiş, bölge 20-25 yıl gibi kısa bir sürede devasa bir uydu kente dönüşmüştür. REKLAM BEYLİKDÜZÜ'NÜN KENTSEL KİMLİĞİ VE SOSYAL DONATILARI Beylikdüzü, komşusu Esenyurt'un aksine, nispeten daha "planlı" bir kentleşme süreci izlemesiyle ayrışır. İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarı, İstanbul ortalamasının üzerindedir. Bunun en somut örneği, ilçenin tam kalbinde yer alan devasa "Yaşam Vadisi" projesidir. Japon bahçelerinden, göletlerden, yürüyüş ve bisiklet yollarından oluşan bu park, bölge halkı için önemli bir sosyal nefes alma alanıdır. Sosyal ve ticari yaşamın kalbi ise E-5 üzerinde atar. Türkiye'nin en büyük fuar merkezi olan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü'nün uluslararası tanınırlığını artırır ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağlar. Marmara Park, Torium, Beylicium gibi büyük alışveriş merkezleri, sadece ilçe halkına değil, çevre ilçelerden gelen milyonlarca kişiye de hizmet verir.

İlçenin güneyindeki sahil şeridi ise farklı bir kimlik sunar. West İstanbul Marina, lüks restoranları ve yat limanıyla bölgenin çehresini değiştirirken, Gürpınar ve Kavaklı sahilleri, balık restoranları ve halk plajlarıyla daha geleneksel bir sahil kasabası atmosferi sunar. Bu çeşitlilik, Beylikdüzü'nü İstanbul'un batı yakasında hem yaşamak hem de yatırım yapmak için cazip merkezlerden biri haline getirmiştir.