Beylikdüzü'nde zabıtadan yumurta satan kadınlara müdahale

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağı üst geçidi önünde seyyar yumurta satışı yapan kadınlara Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri müdahale etti.
Zabıta ekipleri, satış yapan kadınların yumurtalarına el koymak isterken tartışma yaşandı. Bir zabıta memurunun tartışma esnasında eline aldığı yumurta kolisini yere attığı öne sürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, yaşanan olay üzerine, araştırma ve soruşturma başlatmak amacıyla muhakkik atandığı bildirildi.
Konu ilgili inceleme başlatıldığı ifade edilen açıklamada, olayda yer alan zabıta memurlarının yazılı savunmalarının alındığı belirtildi.
Açıklamada zabıta çalışanlarının ifadelerine de yer verilerek şunlar aktarıldı:
"Savunmada 'Seyyar satıcının kimlik bilgilerini ibraz etmediği ve mahalden uzaklaşmadığı, pandemi döneminde süt peynir ve açıktan gıda sattığı için satıcıya ait yumurtaların ekip otosunun kasasında yed-i emine alındığı, şahsın alınan ürünleri almak için müdahale ettiği esnada yumurtaların yere döküldüğü, satıcının yere dökülen yumurtaları alarak kendisine attığı, hiçbir şekilde şiddet uygulamadıkları' beyan edilmiştir. Bahse konu olayın daha detaylı araştırılması ve soruşturulması hususunda İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü olarak muhakkik atanmıştır. Daire Başkanlığımız süreci hassasiyetle takip edecektir. Mevzuata aykırı uygulama tespit halinde görevliler hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır."
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