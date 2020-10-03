Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

AA

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcısının ifadesi doğrultusunda Yakuplu Mahallesi'nde çalışma başlattı.Bölgede uygulama yapan ekipler, belirtilen eşkale uygun i gören şüpheli araçla kaçarak Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bir eve girdi.Eve baskın düzenleyen ekipler kolunda dövme olan Rami A'nın da arasında bulunduğu Suriye uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına alındı.Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulunmasının ardından evde aramaları yoğunlaştıran ekipler, süt paketlerinin ve tandır ekmeklerinin arasına yerleştirilmiş 2 kilogram 43 gram esrar ele geçirdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.