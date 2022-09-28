Trafik tartışmasında yumruklar konuştu

Beylikdüzü'nde iki otomobilin karıştığı kazanın ardından sürücüler kavga etti. Tarafları çevredekiler yere yatırarak güçlükle ayırırken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, iki otomobilin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler, tarafları yere yatırarak güçlükle sakinleştirdi. Sürücüler olay yerinden ayrılırken, o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.