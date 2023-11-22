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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü'nde tekne yangını

        Beylikdüzü'nde teknede yangın çıktı

        İstanbul Beylikdüzü'nde bir teknede elektrik aksamındaki arıza sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 06:57 Güncelleme: 22.11.2023 - 06:57
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        Beylikdüzü'nde tekne yangını
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        Beylikdüzü'nde bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gürpınar Balık Hali'nde bağlı bir teknede dün akşam saatlerinde elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; kabloların tutuştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye görevlilerince diğer teknelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Teknede hasar oluştu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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