Beylikdüzü'nde ölü bulunan anne ve oğlunun intihar ettikleri belirlendi

AA

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda 3 katlı binanın 2. katında oturan anne Münevver Ertem (60) ile oğlu Ertan Ertem'in (40) yaşadıkları evden koku gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunu iki ayrı odada silahla vurulmuş halde buldu.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede, olayın intihar olduğu belirlendi.

Öte yandan, cesetlerin bulunduğu odaların kapısında, üzerinde "Dikkat içeri girmeyin bomba var." yazılı bir kağıt bulundu. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi.

Ertan Ertem'in ise bilgisayarın ana kartını söküp bomba düzeneği şeklinde üzerine bağladığı öğrenildi.

Münevver Ertem'in eşinden ayrı yaşadığı ve maddi sıkıntı çektiği öğrenildi.