Beylikdüzü'nde metrobüs sürücüsüne başka metrobüs çarptı
Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüsün sürücüsü, karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu yaralandı
İstanbul'da Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalandı. Aracı kontrol etmek için aşağıya inen sürücü Eyüp M'ye, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralı şoför, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü aksayan metrobüs seferleri, aracın çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.