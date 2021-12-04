İHA

Olay, sabah saat 8.30 civarında Gürpınar Mahallesi Cengiz Tolpel Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden kafe çalışanları ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. İşyerini küle çeviren yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.