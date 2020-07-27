Beylikdüzü'nde iş yerinden ayakkabı çalan 2 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 20 Temmuz'da Barış Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 2 çift ayakkabının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, iki şüphelinin sırt çantası ile alarm sistemini devre dışı bırakıp iş yerinin dışına çıkardıklarını ayakkabıları Bolu'daki birine sattıkları belirlendi.

Şüpheliler, Emrah D. (29) ve Kenan A'yı (30) Bağcılar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ekipler, söz konusu çalışmalar kapsamında çalınan ayakkabıları Bolu'dan getirerek iş yeri görevlisine teslim etti.

,Halis Akyıldız