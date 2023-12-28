Beylikdüzü'nde boya atölyesinde yangın

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Beylikdüzü'nde saat 21:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yakuplu Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki üç katlı binanın üçüncü katında bulunan boya atölyesinde yangın çıktı.

Çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binda hasar meydana geldi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.