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Beylikdüzü'nde bir kişi, aracında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Beylikdüzü'nde bir kişi, oturduğu sitenin otoparkındaki aracında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Giriş: 13.12.2022 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
Beylikdüzü'nde bir kişi, aracında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
AA

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Muhammed Cinnah Sokağı'ndaki sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen T.A'nın, otoparktaki panelvanında hareketsiz durumda olduğunu gören site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AA'nın haberine göre, yapılan kontrolde, başından silahla vurulduğu belirlenen T.A'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

T.A'nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu.

T.A'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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