Beylikdüzü'nde 6 katlı binada yangın paniği

DHA

Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak içerisinde 6 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın zemin katında bulunan spot eşya dükkanında başladığı belirtilen yangın, bir üst kata ve binanın önündeki servis minibüsüne sıçradı.

Yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. DHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Binada bulunanların yangından önce tahliye edildiği belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.