Beylikdüzü'nde 26 kişinin telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nde 8 Ocak ile 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 26 ayrı yankesicilik konusuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Bağcılar'daki evinde gözaltına alınan A.T. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.