Beylikdüzü D-100 karayolunda kaza: 2 yaralı

Kaza saat 13.20 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Hüseyin Gazi'nin kullandığı kamyonet, önünde ilerleyen başka bir kamyonete arkadan çarptı.

Yoğun yağışın etkisiyle meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Gazi araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan sürücü, diğer kamyonetteki yaralı yolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.