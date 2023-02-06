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Beylikdüzü D-100 karayolunda kaza: 2 yaralı

Beylikdüzü D-100 Karayolu Topkapı istikametinde bir kamyonet, önünde ilerleyen bir başka kamyonete arkadan çarptı. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Gazi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada sürücü ve diğer kamyonetteki yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş: 06.02.2023 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
Beylikdüzü D-100 karayolunda kaza: 2 yaralı
Beylikdüzü D-100 karayolunda kaza: 2 yaralı
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DHA

Kaza saat 13.20 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Hüseyin Gazi'nin kullandığı kamyonet, önünde ilerleyen başka bir kamyonete arkadan çarptı.

Yoğun yağışın etkisiyle meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Gazi araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan sürücü, diğer kamyonetteki yaralı yolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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