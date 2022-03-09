Beylikdüzü Belediyesi'nden 'Beslenme saati' projesi

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede başlattığı Kara Kış Seferberliği çalışması kapsamında "Beslenme Saati" adlı bir projeyi hayata geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına, beslenme çantası dağıtılmaya başlandı. İlk dağıtıma katılarak çocuklara beslenme çantalarını teslim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Hiçbir çocuğumuzun ne okulda aç olmasını ne de akşam saatinde yatağa aç girmesini istemiyoruz.' dedi. Gürpınar Mahallesi’nde ilk adımı atılan projenin devamında ise ilçe genelinde toplam 650 çocuğun beslenme çantaları günlük olarak belediye tarafından hazırlanacak."
"650 ÇOCUĞA GIDA DESTEĞİ SAĞLANACAK"
Açıklamaya şöyle devam edildi: "Türkiye’de hakim olan ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve vatandaşın her zor zamanında yanında olmak için ilçede ‘Kara Kış Seferberliği’ başlatan Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir projeye daha imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocukları için ‘Beslenme Saati’ projesi hayata geçirildi. Haftanın her günü Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan ve içerisinde sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi temel ihtiyaçların yer aldığı beslenme çantalarının dağıtımına ilk olarak Gürpınar Mahallesi Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde başlandı. Projenin devamında ise ilçenin on mahallesinde oluşturulacak noktalardan her gün, toplamda 650 çocuğa gıda desteği sağlanacak."
"HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"
İlk dağıtıma eşi Zehra Çalık ile katılarak çocuklara beslenme çantalarını teslim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık projeyi çok önemsediğini belirterek şunları söyledi:
"Bu proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomilerine destek vermiş olacağız. Bu aslında toplumun dayanışma duygularını ve dayanışma köprülerini geliştiren bir proje. Evlatlarımız, beslenme saatlerinde kendi kumanyalarını çıkarıp yiyecekler. Hiçbir çocuğumuzun ne okulda aç olmasını ne de akşam saatinde yatağa aç girmesini istemiyoruz."
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