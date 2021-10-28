Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Yolundan Dönersek Namerdiz' isimli şarkı ve klibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlandı.

Kilibin sözleri Beylikdüzü Kolektifi, müziği ise Can Garip & Harems Rap Team’a ait olan klibin düzenlemesi ve mixinde ise Efe Demiryoğuran’nın imzası bulunuyor. Şarkının masteringi ise Evren Arkman’a ait.