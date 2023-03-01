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Beykoz'da otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü

İstanbul Beykoz'da feci bir trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere ok gibi saplandı. Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi

Giriş: 01.03.2023 - 02:42 | Güncelleme: ABONE OL
Beykoz TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Beykoz TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
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DHA

Beykoz ilçesi TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerin önden girip arkadan çıktığı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaren Bilici'nin (22) kullandığı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin önünden giren bariyer arkadan çıktı.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Yaren Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Bilici'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis başka kazaların yaşanmaması için yolda tedbir alırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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