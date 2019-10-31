İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi Akbaba Caddesi, sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

SARIYER'DE TÜNEL GİRİŞİNİ SU BASTI

Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerliyor

İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.