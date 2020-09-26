Son dakika... İstanbul, Beykoz'un Anadoluhisarı semtinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine gelmeden söndürülen yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor...

Ayrıntılar geliyor...