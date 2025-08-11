Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Beykoz'da ve Eyüp'te denize girmek yasaklandı | Son dakika haberleri

        Beykoz'da ve Eyüp'te denize girmek yasaklandı

        Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında 2 gün denize girmeyi yasakladı. Öte yandan Eyüp'te de kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga etkili olacağı için denize girmenin yasaklandığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.08.2025 - 21:47 Güncelleme: 11.08.2025 - 21:47
        Beykoz'da ve Eyüp'te denize girmek yasaklandı
        Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve 13 Ağustos Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Eyüp Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bölgemizde kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga etkili olacaktır. Bu nedenle, 12 - 17 Ağustos (hafta boyunca) tarihleri arasında denize girişler yasaklanmıştır. Lütfen kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekilerin sağlığı için uyarılara dikkatle riayet ediniz. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

