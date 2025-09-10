Yolun daralmasının ciddi sonuçlar doğuracağını söyleyen Dalgıç, "Bu sokak için değil, bu binanın yapımı tüm Beykoz için şu an sorun oluşturuyor. Bu yalnız Beykoz Merkez Mahallesi'ni bağlamayacak, yarın Yalıköy Mahallesi'nde trafik yoğunluğu olacak, Ortaçeşme Mahallesi'nde trafik yoğunluğu olacak, köylerimize giderken sorun yaşayacağız. Hemen yukarımızda itfaiye grubumuz var, buradan çıkış yapacak ama dönüş yapamayacak. Birinci bina evet sorun fakat ikinci yapılan binada yol 2 metreye düşüyor. Şu an kamyonlar buradan zorla, santimlerle geçiyor. Ama ikinci bina yapıldığı zaman taksi bile buradan geçemeyecek. Binanın yanına isterseniz gidin, dubaları çakmışlar. Bina nereye kadar çıkıyor görün. Dubadan 1 metre ileriye aynı şekilde çıkacak. Bu yolun üstünde Kavacık-Beykoz bağlantı yolu var. Yani elde bir yol değil. Önceden burası tek Mehmet Yavuz Caddesi olarak çalışıyordu ama şu an bu trafik yolunda buranın çalışması mümkün değil" diye konuştu.