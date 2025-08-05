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        Haberler Gündem Beykoz'da denize girmek yasaklandı

        Beykoz'da yüksek dalga boyu nedeniyle 5 gün denize girmek yasaklandı

        Beykoz Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle ilçede 5 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 19:38 Güncelleme: 05.08.2025 - 19:38
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        Beykoz'da denize girmek yasaklandı
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        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi) ve 10.08.2025 (Pazar) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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