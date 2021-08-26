Beykoz'da bir evin bahçesinde ekili halde 19 kilo 600 gram Hint keneviri bulundu.

Uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma yapan polis ekipleri, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan bir adresin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evin bahçesinde yapılan kontrolde 26 kök halinde 19 kilo 600 gram Hint keneviri ekili halde bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ev sahibi U.A.K. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.