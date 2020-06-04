Beykoz'da bir caminin musluklarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da camiye gelen bir kişi, abdest alma bölümüne giderek ayağıyla muslukları kırarak çaldı.Güvenlik kamerası görüntüsünde ise şüphelinin kırdığı muslukları bir poşete doldurması yer alıyor.Yenimahalle Son Durak Camisi Dernek Başkanı İsmet Taksim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili emniyet güçlerine şikayette bulunacaklarını, 6 ay önce de tuvaletlerin musluklarının aynı şekilde çalındığını söyledi.Taksim, "Pazartesi günü 14.30 sıralarında olay olmuş. Abdesthaneye indikten sonra önce suyu kesiyor daha sonra ayağıyla muslukları kırarak alıp gidiyor. 6 ay önce de tuvaletlerin muslukları çalınmıştı. Bazı yerlerde hırsızın yabancı uyruklu olduğunu falan söylemişler ama bence değil, gayet profesyonel bir şekilde geldi, aldı ve gitti." diye konuştu.