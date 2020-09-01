Beykoz'da alacak verecek cinayetinin zanlıları tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ağustos'ta Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlı Yayla Caddesi üzerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özdemir'in, iş yerinin önünde tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Özdemir ile emlakçılık yapan Adil F. S. arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu, Adil F. S'nin cinayeti azmettirdiğini, olayı Emir S'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, 28 Ağustos'ta şüpheli Emir S. ve Adil F. S.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.