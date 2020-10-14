Alınan bilgiye göre, İspanya'daki Cadiz Limanı'na giden "Santorini" isimli kuru yük gemisi, Beykoz açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; motorunda arıza oluştuğu öğrenilen 158 metre uzunluğundaki gemi, kurtarma botu ve römorkörle Yenikapı’daki demirleme sahasına çekildi.