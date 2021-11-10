Beykoz açıklarında çarpışan 2 tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beykoz Umuryeri mevkisinde çatışan ve içinde 8 kişi bulunan, 8 metre boyundaki 2 tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere ve İstinye’ye emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

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