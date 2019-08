Beykent, Avrupa’da üst üste 2. kez şampiyon

Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.

GRUPLARDA 3'TE 3 YAPTI

İki yıldır, Avrupa’da ülkemizi gururla temsil eden Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Hırvat temsilcisi University of Josip Juraj ile karşılaştı. Filenin Beyleri, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederken. gruptaki diğer iki karşılaşmada da Portekizli University of Minho ve İsrailli Ruppin A. Center’ı da 3-0’lık skora mağlup ederek, C Grubunda üçte üç yaptı.

Lider olarak gruptan çıkma başarısı gösteren Filenin Beyleri, çeyrek finalde ise, turnuvanın ev sahibi Polonya temsilcisi Lodz University of Technology ile karşılaştı. Rakibini 3-0’lık net skorla mağlup eden Beykentliler, yarı finalde ise Moldova ekibi Moldova State University’i 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.

FİNALDE YİNE MAĞLUP ETTİ

Finalde ise, gruplarda 3-1’lik skorla mağlup ettiği Hırvat ekibi University of Josip Juraj ile karşılaşan Filenin Beyleri, rakibini bu defa da 3-0’lık skorla mağlup ederek, şampiyon olma başarısını gösterdi.

