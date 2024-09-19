Hafıza ile ilgili zorluklar: Ne yaptığınızı veya ne yapmak istediğinizi hatırlamakta zorlanabilir, hatırlamak için bir şeyler yazmak zorunda kalabilir veya kendinizi sık sık bir şeyleri kaybederken ve önemli tarihleri kaçırırken bulabilirsiniz.

Yürütme işlevinde sorun: Karar verme süreciniz zorlanabilir, bu da olası sonuçlar hakkında sürekli endişelenmenize neden olabilir. Ayrıca çoklu görevleri yerine getirmekte normalden daha fazla zorlanabilirsiniz.