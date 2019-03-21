21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yusuf Arslan (41),önceki gün ATM’den para çektiği sırada bir anda fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arslan'ı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Burada tüm müdahalelere rağmen beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen Arslan'ın yakınları organları bağışlama kararı aldı.
Bunun üzerine Ankara ve İzmir’den gelen ekiplerce, operasyonla alınan Arslan'ın kalbi, karaciğeri, iki böbreği, akciğeri ve korneaları Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ve helikopterle Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelerde nakil bekleyen 8 hastaya ulaştırıldı.
Organların nakil araçlarına taşınması sırasında Arslan'ın eşi Emine Arslan'ın ve yakınlarının, gözyaşı döktüğü görüldü.
Bu arada demir çelik fabrikasında çalışan ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesinin, Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
"BÜTÜN ORGANLARIMI BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM"
Eşiyle 13 senelik evli olduğunu söyleyen Emine Arslan, eşinin daha önce böbrek taşı düşürdüğünü belirtti. Arslan, "Böbrekleri kendinden taş düşürüyordu, hatta bir ara kaybetme noktasına geldi. Eşimle televizyonda nakil bekleyen hastaları görüyorduk. Hastanede yattığımız için. Sağlığında sürekli istiyordu. Her zaman, 'Ben bütün organlarımı, iç organlarımı öksüz kalmasın diye bağışlamak istiyorum' derdi. Pazartesi günü akşamı küçük bir düşmeyle, beyin kanamasıyla orada ölmesi, kurtulamaması... Organ nakline o şekilde karar verdim" diye konuştu.
Bartın Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Nizamettin Ayan da "Ailesine başsağlığı diliyorum. Hastamız ayın 18’i itibariyle beyin kanaması nedeniyle hızlıca acile alınıyor. Hastamıza beyin ölümü tanısı konuldu. Sonrasında aileyle görüşüldü. Allah razı olsun, ailesi bu zor günlerinde çaresiz bekleyişlere bir umut ışığı olacak şekilde organ bağışını kabul ettiler. Bu noktada kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!