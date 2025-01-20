Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda görevli tiyatro sanatçısı 59 yaşındaki Eray Aktaş, 16 Ocak’ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GEAH) kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Eray Aktaş’ın 18 Ocak’ta beyin ölümü gerçekleşti.

GEAH Organ Bağışı Birimi tarafından Aktaş’ın ailesi ile yapılan görüşmeler sonrasında Eray Aktaş’ın organlarının bağışlanması kararı alındı. Karaciğeri, böbrekleri ve korneaları bağışlanan Eray Aktaş’ın organları 4 kişiye umut oldu. Uzman ekip tarafından alınan organlar İstanbul ve Erzurum’a gönderildi.

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Eray Aktaş’ın eşi Bahar Aktaş, yaptığı açıklamada, “Acının ne kadar zor olduğunu biliyorum. İnsanlar hep bir umut için uğraşıyorlar. Ufacık bir şeye muhtaçlar. Ben insanların çaresizlik içinde olmalarını istemiyorum. En azından insanlara umut olsun diye organlarını paylaşmak istedim. Hiçbir aile acı çekmesin. Benim çektiğim acıları çekmesin istedim. Çok zor. Nasıl dayanacağım onu da bilmiyorum. Onlarda bağışlanan organları gördükçe Eray’da daha iyi olacak. Çünkü onu herkes çok seviyordu. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyordu” diye konuştu.

Tiyatro sanatçısı Eray Aktaş’ın cenazesi, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.