Beyin kanamasından ölmüştü, 11 yıl sonra cinayet çıktı

İHA

Mersin'de, 11 yıl önce beyin kanamasından ölen M.T. kişinin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil, o dönem yanında çalıştığı patronu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak 2011 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'ndeki olayda M.T.'nin (32) ölümünü şüpheli buldu. Ekipler, olaya ilişkin dosyayı yeniden incelemeye aldı.

30 TL TARTIŞMASI

Yapılan incelemede maktulün hurdacılık yaptığı tespit edilirken, o dönemdeki çok sayıda arkadaş çevresiyle görüşmeler yapıldı. HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesinde maktulün o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktığı, M.T.'yi darp ettiği ve başına künt denilen ağır ve sert bir cisimle vurması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

MUŞ'TA YAKALANDI

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Muş'un Dilimli Köyü'nde yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.