Kulak ağrısıyla hastaneye gitmişti! Kurtarılamadı

İzmit'in Kuruçeşme Fatih Mahallesi´nde yaşayan Temel ailesinin oğlu İsmail Asaf, 9 Eylül'de kulağının şiddetli ağrıdığını söyledi.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen Asaf'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedaviye alınan ve 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asaf, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.

İsmail Asaf Temel´in cenazesi, bugün öğle vakti Kuruçeşme Fatih Camisi´nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.